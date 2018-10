Martinez stellt Weichen für Bayern-Sieg in Athen!

YB und Schick mit Überraschung

Einen Erfolg durften auch die YB Bern mit Ersatzmann Thorsten Schick verbuchen. Zwar lagen die Schweizer vor eigenem Publikum gegen den Favoriten aus Valencia nach einem Treffer von Michy Batshuayi (26.) mit 0:1 in Rückstand. Ein von Guillaume Hoarau verwandelter Foul-Elfer brachte die Gastgeber aber ins Spiel zurück, der spanische Favorit musste schließlich froh sein, nicht verloren zu haben: In der 88. Minute traf Sekou Sanogo per Kopf die Innenstange. Für CL-Neuling Bern waren es das erste Tor und der erste Punkt in der Königsklasse, Valencia (2 Punkte) vergab in Gruppe H angesichts der weiteren Konkurrenten Juventus und Manchester United wohl die ohnehin kleine Aufstiegschance.