ÖHB-Männer läuten WM-Vorbereitung in Norwegen ein

Mit dem Gastspiel bei Vizeweltmeister Norwegen starten Österreichs Handballmänner am Mittwoch (18.30 Uhr) in den erstmals ausgetragenen Euro Cup. Zweieinhalb Monate vor der Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland ist es für Nikola Bilyk und Co. ein willkommener Test gegen einen Hochkaräter - und die Möglichkeit auf eine Revanche für die Niederlage bei der EM im vergangenen Jänner.