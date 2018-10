Novomatic muss Spieler 2,5 Mio. Euro zurückzahlen!

Vor Gericht gab der Spielsüchtige an, in Wien von 2002 bis 2012 rund zwei Millionen Euro in Novomatic-Automaten gesteckt und verspielt zu haben. Laut einem psychiatrisch-neurologischen Sachverständigengutachten konnte der Mann dem Drang, „exzessiv zu spielen“, nicht widerstehen. In Bezug auf das Glücksspielverhalten liege somit eine „partielle Geschäftsfähigkeit“ vor. Das Gericht folgte dieser Ansicht und stellte fest, dass schon alleine deshalb der Anspruch auf Rückabwicklung der getätigten Einsätze besteht.