Frische Brise am Berg

So mancher dürfte dem Direktor aber ohnehin schon begegnet sein. Seit er in Salzburg, in der Riedenburg weilt, ist er nämlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. „Wenn ich so durch die Gassen radle, habe ich das Gefühl jeder kennt hier jeden, und selbst ich treffe schon vertraute Gesichter. Das empfinde ich aber keineswegs als provinziell, sondern charmant! Die Stadt, die mit ihrem barocken Kern wie ein Bühnenbild wirkt, ist zwar überschaubar, aber besitzt internationale Strahlkraft und sprüht nur so vor Lebendigkeit. Das Kulturangebot ist nicht nur was die Musik und darstellende Kunst, sondern auch die bildende Kunst betrifft großartig. Ich habe schon einige Galerien, den Kunstverein oder den Fotohof besucht.“