Neue „Sozial-Polizei“ erntet Widerstand in Ländern

Mitarbeiter in regionalen Behörden sensibilisieren, übermittelten Verdachtsfällen nachgehen und auf eigene Faust in Sozialwohnungen ermitteln - das sind die Aufgaben des Ermittlungsteams, das seit Juni 2017 in Tirol Sozialleistungsbetrug aufdeckt. Von der Initiative der Tiroler Landespolizeidirektion hat sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) offenbar inspirieren lassen, der das Modell ab Jänner 2019 auf ganz Österreich ausrollen wird. Erster Protest tut sich bereits auf.