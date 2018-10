Lesben-Orgie! Messis Hotel schmeißt Sex-Party

Messis Hotel „Es Vive“ hat 52 Zimmer, ein Pool und eine edle Rooftop-Bar. Zwischen 250 und 600 Euro kostet die Nacht. An diesem Wochenende sind allerdings 450 Euro extra zu zahlen und ohne Mitglieder-Ausweis des legendären Skirt-Clubs geht ohnehin gar nichts. Geneviève LeJeune gründete den Verein 2014 in London. Sie wollte damit bisexuellen Frauen einen Ort bieten, an dem sie ihre Neugier auf das eigene Geschlecht ungestört ausleben können.