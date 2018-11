Die Stars läuten schon die Weihnachtszeit ein

Und von Gigi, Heidi und Co. kann man diesbezüglich auch was lernen. Denn Silber ist speziell im Advent die perfekte Wahl. Wer bei der Weihnachtsfeier vor Kollegen und Chef so richtig funkeln möchte, der sollte auf Kleider oder Hosenanzüge in Schimmer-Optik setzen. Aber Vorsicht! Da ein Outfit in Silber an sich schon sehr auffällig ist, bei offiziellen Anlässen nicht zu viel Haut zeigen!