NBA: „King James“ verlor Debüt bei den Lakers

Schon am Mittwoch (Ortszeit) sind Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs mit einem Sieg in die Saison gestartet. Die Texaner bezwangen die Minnesota Timberwolves zum Auftakt vor eigenem Publikum 112:108. Der seit Montag 23-jährige Wiener verzeichnete je vier Punkte und Rebounds sowie zwei Assists in 7:52 Minuten auf dem Parkett. Pöltl hatte bei seinem Debüt im Dress des fünffachen NBA-Champions gemeinsam mit Bryn Forbes, DeMar DeRozan, Rudy Gay und LaMarcus Aldridge die Startformation der Spurs gebildet.