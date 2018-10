„Johnny English - Man lebt nur dreimal“

Der Geheimdienst Ihrer Majestät jenseits des Ärmelkanals ist legendär. Doch weder das MI6 noch die britische Premierministerin (Emma Thompson amüsiert als Theresa-May-Klon) sind in digitalen Zeiten vor Hackerangriffen gefeit, und so besinnt man sich des technologisch minderbemitteltsten Agenten, der dank konsequentem Smartphone-Verzicht so richtig undercover agieren kann. Fakt ist: England needs English! Johnny English wohlgemerkt, der von Rowan Atkinson einmal mehr als kruder Bond-Verschnitt angelegt wird, dessen analoge Tollpatschigkeit zum Schreien ist!