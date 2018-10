Um elf Kilo leichter: Abnehm-Tipps von DJ Ötzi

Der österreichische Exportschlager verblüfft immer wieder: 2017 machte er sich auf den Jakobsweg, heuer trat er mit Ehefrau Sonja eine weitere Pilgerreise in Spanien an. Diszipliniert war er schon immer, derzeit füllt er riesige Konzerthallen in Deutschland. Doch etwas ist anders: Gerhard Friedle, so sein bürgerlicher Name, zeigt sich jüngst schmäler um Bauch und Hüften und ist selbst stolz auf seine unglaubliche Abnehmleistung: elf Kilo in nur sechs Wochen! „Das ist erst der Anfang, ich mache unbedingt noch weiter. Auch mit Fitness und Bergwandern“, erzählt er. Als die „Krone“ mit ihm spricht, kommt er gerade vom Laufen.