Autsch! Grätsche gegen Ramos mit 15 Metern Anlauf

Aufschrei in Spanien, Jubel In England, so könnte man die Stimmung nach dem Tackling von Eric Dier gegen Sergio Ramos beschreiben. Der Tottenham-Mann tat genau das mit Ramos, was der Real-Spieler mit seinen Gegnern normalerweise vollführt: Er mähte ihn nieder. Mindestens 14 Schritte Anlauf, gut 15 Meter brauchte der Engländer für die Ausführung dieser Grätsche. Die Liverpool-Fans im Internet sahen da kein Foul, wir wären uns darin aber nicht so sicher. Der Schiedsrichter gab Gelb.