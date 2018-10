Özil: „Danke, DFB-Team! Wünsche euch viel Erfolg“

Löw in London abgeblitzt

Gibt‘s womöglich also doch eine Gesprächsbasis zwischen Özil und dem DFB? Zuletzt hatte es gar nicht danach ausgesehen. Jede Bemühung um eine Aussprache seitens des DFB wurde von Özil ignoriert. Zu tief saß die Enttäuschung ob der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung des DFB in der Causa Erdogan. Wie die „Bild“ berichtet, reiste Teamchef Jogi Löw sogar nach London, um am Trainingsgelände von Arsenal London, Özils Arbeitgeber, das Gespräch zu suchen - auch vergeblich, Özil reagierte nicht. Zumindest bis jetzt. Denn die Insta-Story liest sich ja vielversprechend ...