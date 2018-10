„Krone“ zahlt Ihnen ein Jahr lang Amazon Prime

Jeder Online-Shopper kennt es: Da hat man endlich das Wunschprodukt zum Schnäppchenpreis ergattert, wird einem die Freude darüber mit dem Endbetrag genommen. Bei Prime-Mitgliedern sieht das anders aus, denn für sie sind alle mit „Prime“ gekennzeichneten Artikel versandkostfrei. Und auch lange Lieferzeiten gehören der Vergangenheit an - in der Regel kommt das Paket schon einen Werktag nach der Bestellung an. Hier geht‘s zum Probemonat.