Landesliga-Spieler mit unfassbarem Fehlschuss

Eigentlich hätte sich Simon Singhammer vom UFC Ostermiething selbst zum 27. Geburtstag beschenken müssen. Doch aus einem Meter Torentfernung brachte Singhammer das Kunststück zustande, das Leder nicht zu versenken, sondern an die Latte zu knallen. Ein unfassbarer Fehlschuss, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Als Trost gab es dennoch den 1:0-Derbysieg des UFC Ostermiething beim SV HAI Schalchen in der Landesliga West.