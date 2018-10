Deutschland: Druck auf Teamchef wird immer größer!

Am Dienstag wartet bereits die nächste Aufgabe in der Nations League, geht’s im Stade de France in Paris gegen Weltmeister Frankreich. Fehlen wird Boateng, der am Sonntag wegen Wadenproblemen aus dem Teamhotel abreiste. „Wir müssen in Paris als Mannschaft Charakter zeigen“, fordert Löw. Fragen zu seiner Zukunft wich er aus: „Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.“ Angesprochen auf seine derzeit schlechteste Phase als DFB-Coach, gestand er: „Schwierig ist es schon.“ Er beklagte das Dauerproblem Chancenverwertung, den Ausfall von Marco Reus und Ilkay Gündoğan, den Zusammenbruch in der Endphase.