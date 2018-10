Rasen im Happel-Stadion sorgt für Verwunderung

Das ÖFB-Ziel: Platz eins in der Nations League. „Damit haben wir ein Finale gegen Bosnien“, freute sich Teamchef Foda auf den Hit am 15. November. „Da muss die Hütte brennen.“ Und der Rasen halten. Denn die Kicker wunderten sich über das Geläuf im Happel-Oval: „Da finden ja eh kaum Spiele statt, könnte man einen besseren Platz erwarten“, so Lazaro. Prödl sprach gar von einem „gefühlten Winterplatz“. Aber da ist der ÖFB schuldlos, nur Untermieter der Stadt Wien. Die hat nun einen Monat Zeit.