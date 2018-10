Ministerin: „Frauen müssen sich wehren können“

„Es geht auch darum, was man im Netz von sich zeigen möchte. Das Thema ist aktueller denn je, weil man so schnell eine so große Öffentlichkeit hat. Diese Themen muss man mit den jungen Leuten besprechen“, sagte Dina Nachbaur, Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings. Wichtig sei im Fall jeglicher Gewalt auch, alles ganz genau zu dokumentieren. Die Verfolgung der Täter gestalte sich nicht leicht. „Es ist eine technische und eine rechtliche Frage, was man alles herausfinden kann“, meinte Nachbaur. Anhand der IP-Adresse werde versucht, festzustellen, wer etwa hinter Nachrichten steckt. „Das ist mit großem technischen Aufwand verbunden.“ Wichtiger sei daher die Prävention - „und zwar früh, spätestens in der Volksschule“.