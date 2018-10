„Medienfreiheit heißt doch nicht Narrenfreiheit!“

„Wenn alle Politiker nicht zufrieden sind, dann ist es richtig“

Warum die viel zitierte Message Control derzeit bei der SPÖ nicht ganz so toll funktioniere, wollte Katia Wagner von Barbara Novak wissen. Die Parteimanagerin antwortete: „Wir werden daran immer scheitern, denn wir sind eine bunte, vielfältige Partei.“ Und die Rolle der Medien kommentierte Novak so: „Wenn alle Politiker nicht mit der Berichterstattung zufrieden sind, dann ist es so richtig.“