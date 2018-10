Bürgermeister-Besuche werden zum Hindernislauf

In Bruck, der viertgrößten Stadt der Steiermark, kam es zu einer einschneidenden Veränderung: Wurden bisher die Geburtstagskinder (sowie Paare, die ein hohes Ehejubiläum feiern) zu Hause besucht, finden solche Ehrungen nun nur noch im Rathaus statt (mehr dazu hier). Grund: Die Daten dürfen nicht mehr vom Bürgermeister an die Gemeinderäte weitergegeben werden, Koch selbst kann in einer 16.000-Einwohner-Stadt unmöglich sämtliche Besuche selbst vornehmen.