Kranwagen wurde zwei Wochen vor Unfall inspiziert

Wichtig ist, dass bei dem Unglück niemand ernsthaft verletzt wurde“, sagt Horst Felbermayr, seit 2010 Geschäftsführer der Felbermayr Holding, dem der 400-Tonnen-Kran gehört. Um zwei Millionen Euro wurde er 2009 gekauft. Als Vorhut tonnenschwerer Teile, die noch geliefert werden müssen, war er am Freitag, flankiert von zwei Begleitfahrzeugen, in Richtung Pölstal unterwegs. In der Zellstofffabrik wird eine 130 Millionen teure Papiermaschine gebaut, welche die Produktion um 150 Prozent erhöht.