Probealarm: Ab 12 Uhr heulen 963 Tiroler Sirenen

Wer sich über die Zivilschutzsignale informieren will, kann dies am Samstag (6. Oktober) zwischen 9 und 15 Uhr bei der Infohotline der Landeswarnzentrale unter 0512/508802255 tun. Jederzeit verfügbar ist die Zivilschutz APP des Landes Tirol. Die APP beinhaltet Sirenensignale und Notrufnummer genauso wie mögliche Bedrohungsszenarien und Handlungsanleitungen, was im Katastrophenfall zu tun ist. Neben zahlreichen Tipps zur Katastrophenvorsorge bietet die APP auch Checklisten zur Bevorratung von Lebensmitteln, Medikamenten oder zur Sicherung von Dokumenten. „Wir sind in Tirol immer wieder von Naturkatastrophen betroffen. Umso wichtiger ist es auf den Ernstfall vorbereitet zu ein. Die Zivilschutz APP gibt dazu Anleitungen und informiert grundlegend zum Thema Zivilschutz“, so Geisler.