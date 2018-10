Cyber-Krieg: London erhebt Vorwürfe gegen Moskau

Hinter den Hackerangriffen auf den Deutschen Bundestag und das Datennetzwerk des Bundes steckt nach Erkenntnissen der britischen Cyberabwehr der russische Militärgeheimdienst GRU. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Liste des National Cyber Security Centre steht der GRU in Verbindung mit der Hackergruppe „APT 28“, die für die Attacken in Deutschland verantwortlich gemacht wird. Experten waren bereits davon ausgegangen, die offizielle Anschuldigung aus London untermauert nun den Verdacht. Russland wies den Vorwurf umgehend zurück.