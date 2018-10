Selfies haben mehr als 250 Menschenleben gefordert

Die Autoren der Untersuchung haben bei ihrer Studie nur Quellen in englischer Sprache berücksichtigt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass gerade auch in nicht englischsprachigen Schwellen- und Entwicklungsländern immer wieder Menschen sterben, während sie beim Selfie-Knipsen in gefährlichen Situationen ihrem Hang zur Selbstdarstellung frönen. In Indien musste ein Bahnbetreiber wegen gefährlicher Selfies bereits eine entsprechende Warnung aussprechen.