Selfie-Panne: Mädchen (13) hing an 3000-Volt-Kabel

Der Unfall ereignete sich in der zentralrussischen Region Ulyanovsk. Das Mädchen starb nur deshalb nicht an einem Stromschlag, weil es vier Meter in der Luft baumelte und den Boden nicht berührte. Ihre Rettung hat die Russin auch einem Lokführer zu verdanken, der geistesgegenwärtig reagierte, als er sich mit seinem Zug der Unglücksstelle näherte. Als er aus der Ferne die brenzlige Situation erkannte, ließ er per Funk sofort den Strom abdrehen.