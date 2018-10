Lokalbahn fehlt eine Erlaubnis für die Fahrt

Der Kern der Sache ist ganz einfach erklärt: Jede Eisenbahn benötigt eine so genannte Sicherheitsgenehmigung, welche alle fünf Jahre erneuert werden muss.

Auf Grund von Mängeln im System hat die Eisenbahnbehörde seit dem Frühjahr 2016 eine derartige Genehmigung für die Salzburg AG nicht ausgestellt.

Das bedeutet: Die Lokalbahn fährt praktisch ohne „Pickerl“. Was im Ernstfall empfindliche Auswirkungen haben kann: Die Versicherungen könnten bei einem Unglück aussteigen und nicht zahlen.

Zuerst schrieben drei Betriebsräte (Namen der Redaktion bekannt) an den Vorstand der Salzburg AG: „Wir erlauben uns als verantwortlicher Betriebsrat festzuhalten, dass wir jegliche Verantwortung von Mitarbeitern im Fall außergewöhnlicher Ereignisse aus Folgen der fehlenden Rechtskonformität ablehnen.“

Die Kopie erging an die Oberste Eisenbahnbehörde und das Verkehrs-Arbeitsinspektorat in Wien.

Am 16. März 2018 urgierte Wien neuerlich die Vorlage eines Organigramms (das ist ein Aufbau der Struktur, die wesentlich für die Sicherheit im Betrieb ist), da die vorgelegten Unterlagen noch nicht den Vorgaben des Gesetzes entsprächen.