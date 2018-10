Nach Stützmauer-Einsturz: Arbeiten zur Sicherung

Nach dem sich am Montag in der Augustinergasse in Salzburg-Mülln aus der 400 Jahre alten Stützmauer riesige Gesteinsbrocken lösten und auf den Weg donnerten, wurde am Dienstag weiter gesichert. Loses Gestein muss abgetragen werden, eine Betonmauer soll vorerst für Sicherheit sorgen, nach dem Winter wird saniert.