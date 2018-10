ER ist Didi Kühbauers rechte Hand bei Rapid

Violette Kurzeinsätze

Mit Nastl bezieht ein Mann mit Austria-Vergangenheit Position in Hütteldorf. In der Saison 96/96 schaffte er es auf sechs Bundesliga-(Kurz-)Einsätze für Violett. In der Saison 2002/03 schnürte der heute 46-Jährige dann noch einmal für Austria II die Schuhe. Seine übrigen Stationen als Aktiver: Sportclub, Horn, Hundsheim, Eisenstadt, Schwadorf, Stotzing, Böheimkirchen und Korneuburg.