Acht Verletzte bei Unfall mit Kleinbus

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems lenkte am 28. September 2018 um 8.20 Uhr seinen Pkw auf der Enthamer Landesstraße im Ortschaftsbereich von Entham von Kerschham kommend in Richtung Kirchberg bei Mattighofen. An der Kreuzung mit der Siegertshafter Landesstraße wollte der diese überqueren. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden rumänischen Kleinbus, gelenkt von einem 24-jährigen rumänischen Staatsbürger, zusammen.