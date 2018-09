„Hetze!“ Trainer machen sich für Djuricin stark

Scharfe Worte von Glasner

Auch LASK-Trainer Oliver Glasner hat scharfe Worte zum Trubel um seinen Trainerkollegen Goran Djuricin gefunden. „Was mit Goran Djuricin mit Hetze passiert, ist in keinster Weise nachvollziehbar“, sagte Glasner am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. „Was da abläuft, hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das ist schon menschenverachtend, was mit ihm aufgeführt wird.“