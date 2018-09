Mutter rettete sich und Kinder ins Freie

Sirenenalarm Donnerstagnacht in Klagenfurt. In einem Einfamilienhaus in Klagenfurt ist ein Brand ausgebrochen. Eine Mutter wurde durch den Rauchmelder aufmerksam und konnte sich und ihre beiden Kleinkinder im Garten in Sicherheit bringen. Ein schwedischer Ofen kommt laut Feuerwehr als Brandursache in Frage.