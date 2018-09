Preidler ist bereit für Start im WM-Straßenrennen!

Titelkämpfe 2020 und 2024 an Schweiz vergeben

Indes wurde vom Rad-Weltverband UCI verlautbart, dass die Rad-Weltmeisterschaften 2020 (in Aigle/Martigny) und 2024 (in Bern oder Zürich) in der Schweiz ausgetragen werden. Eine solche Doppelvergabe hatte es zuvor noch nie gegeben, wurde von den Schweizern aber als Bedingung für die kurzfristige Übernahme der WM 2020 genannt. 2019 führt Yorkshire in Nordengland die WM durch.