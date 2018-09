Hard Rock Cafe feiert „Rocktoberfest“ in der City

Die Theresienwiese in München ist wieder im Oktoberfest-Fieber, die Wiener Wiesn im Prater hat auch schon eröffnet. Damit ist wieder Dirndl-, Lederhosen- und Janker-Zeit. Auch das Hard Rock Cafe taucht in diesem Jahr in die Wiesn-Zeit. Vom 4. bis 6. Oktober wird in der City ebenfalls rockig das Brauchtumsfest zelebriert. Dazu gibt es zünftige Burger, Bier in Maßkrugen und die richtige Musik.