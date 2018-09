Wien: Erster Septemberfrost in diesem Jahrhundert

Am Freitag noch einmal bis zu 25 Grad

Nach dem kurzen Kälte-Intermezzo dürfen wir uns laut Ubimet-Prognose in den nächsten zwei Tagen über vergleichsweise wärmere Temperaturen freuen, und auch die Nächte sollten weit weniger kalt als noch am Mittwoch verlaufen. Lediglich im Lungau sowie im Oberen Murtal muss man am Donnerstag noch mit Frühtemperaturen im Minusbereich rechnen. Im Tagesverlauf sowie auch am Freitag klettert die Temperaturmarke am Nachmittag dann sogar verbreitet auf Werte zwischen 20 und 25 Grad.