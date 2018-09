WAC mit lockerem 4:0 ins Cup-Achtelfinale

Altach mit Mühe

Weniger klar war die Angelegenheit für Altach, das bei Regionalligist Leobendorf mit 2:1 (2:0) gewann. Stefan Nutz (33.) und Hannes Aigner aus einem Foulelfer (43.) trafen für die Gäste, Ex-Altacher Mario Konrad erzielte im Finish den Ehrentreffer der Niederösterreicher (83.). Nach dem Cup-Auftakterfolg über Parndorf war es der zweite Pflichtspielsieg der Vorarlberger in der laufenden Saison. „Da hilft auch ein Cupspiel unter der Woche, dass man so wieder einmal ein Erfolgserlebnis sammelt und in der Kabine wieder einmal laut schreien darf. Dieses Gefühl ist schon sehr lange her“, resümierte Trainer Werner Grabherr im ORF trocken. In der Liga, wo man mit zwei Punkten dem Rest hinterherhinkt, ist sein Team am Sonntag bei der Admira gefragt.