Salzburgerin überwies Internetbetrüger 17.000 Euro

Polizei warnt vor „Love Scam“

Dass der Betrüger oder das Geld jemals ausfindig gemacht werden, ist sehr unwahrscheinlich. Die Beträge wurden auf Konten in Deutschland, China und der Türkei überwiesen. Die Polizei warnt aus diesem Anlass erneut vor dem sogenannten Love Scam. Bei dieser Betrugsmasche treten Kriminelle mit gefälschten Profilen in sozialen Netzwerken auf. Sie gaukelten ihren Opfern eine Verliebtheit vor, seien aber in Wirklichkeit nur auf Geld aus, so die Exekutive.