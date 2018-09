Auffällige Gauner an der Grenze gefasst

Am Vormittag waren die Gauner in Gmunden unterwegs gewesen, hatten dort ein Auto „entsperrt“ - die Besitzerin war auf die Straftat aufmerksam geworden und hatte sofort die Polizei alarmiert. Doch die konnte die Verdächtigen nicht mehr erwischen. Gegen Mittag gab’s dann einen Einbruchs-Alarm in Rainbach im Mühlkreis. Aus einem Wohnhaus stahlen drei Täter ein teures Fahrrad und verluden es ins Flucht-Auto. Zeugen beobachteten das Trio und alarmierten die Polizei.