Thiem stürmt in St. Petersburg zum Turniersieg!

„Das ist ein spezieller Tag in meinem Herz und in meiner Karriere“, sagte Thiem. Der Österreicher hatte in diesem Jahr bereits die Sandplatz-Turniere in Buenos Aires und Lyon für sich entschieden. „Es bedeutet immer viel, ein Turnier zu gewinnen“, meinte Thiem. „Es gibt nicht viele Leute, die jedes Jahr ein Turnier gewinnen.“ Ihm ist das seit 2015 schon vier Jahre in Folge gelungen. Als Lohn gibt es nach seinem in nur 1:08 Stunden sichergestellten Final-Sieg nicht nur 209.645 US-Dollar Preisgeld. Für Thiem war es auch ein wichtiger Schritt in Richtung des ATP-Masters in London. Im maßgeblichen „Race to London“ überholte Thiem den Südafrikaner Kevin Anderson und wird sich ebenso wie in der am Montag erscheinenden Weltrangliste um einen Platz auf Rang sieben vorschieben.