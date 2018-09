Mühevolle Chef-Suche: Rote Chaostage dauern an

„Es reicht nicht, einfach wen hinzusetzen“

Von den Pragmatischen in der SPÖ ist nun zu hören: Man müsse sich einmal überlegen, was die Strategie sei. Es reiche ja schließlich nicht, einfach irgendjemand neuen auf den Sessel des Parteichefs zu setzen. So werden nun etliche Varianten durchdiskutiert. Überlegt wird auch eine mögliche Doppelspitze mit Pamela Rendi-Wagner und Ex-Minister Jörg Leichtfried. Möglich ist aber auch, dass nun jemand zum Zug kommt, der die Partei die kommenden dreieinhalb Jahre halbwegs stabilisieren soll und dann vor der Wahl 2022 Platz für den neuen Spitzenkandidaten macht. Die Frage ist nur: Wer gibt sich für diesen undankbaren Job her?