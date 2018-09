Unverstaubter Shakespeare in der Linzer Tribüne

Fünf Schauspieler und Schauspielerinnen stürzen sich in diesem Low-Budget-Theater mit Inbrunst in insgesamt 13 verschiedene Rollen. Die meisten sind mit wenigen Requisiten klar definiert. Einzig die Gräfin Capulet (Alexander Lughofer ist auch noch Mercutio, Graf Paris und Bruder Markus) wird von ihrer Perücke nahe an den Rand der Karikatur gerückt. Großartig ist die Musikauswahl gelungen, wohl auch eine Referenz an das erhoffte jugendliche (Schüler-)Publikum.