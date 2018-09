Stiefopa soll eigene Enkelin missbraucht haben

In einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sitzt ein 31-jähriger derzeit eine mehrjährige Haftstrafe ab. Er hat seine siebenjährige Stieftochter mehrfach vergewaltigt. Jetzt musste sich auch der Vater des Mannes vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten. Auch er soll sich rund ein Jahr lang an dem wehrlosen Mädchen vergangen haben.