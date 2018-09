Ronaldo überflügelt: Messis nächste Hattrick-Show

Ter Stegen verneigt sich

Der fünffache Weltfußballer hat nun in 14 CL-Saisonen in Folge immer zumindest einen Treffer erzielt, womit er mit dem zuvor alleinig führenden Ex-Real-Stürmer Raul gleichzog. In der Gruppenphase traf er in 64 Spielen 63 Mal. In der aktuellen Pflichtspielsaison hält er bei einem ähnlichen Torschnitt nach sieben Treffern in sechs Partien. „Messi liefert immer ab“, verlautete Tormann Marc-Andre ter Stegen. Der Deutsche vergaß aber auch den Rest des Teams nicht: „Wir haben auch noch zehn andere Spieler, die auch ihren Beitrag für den Erfolg geleistet haben.“