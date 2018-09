Fahrraddiebe schlugen auf einen Bike-Besitzer ein

Eine Salzburgerin (30) und ein Bosnier (38) radelten mit den gestohlenen Rädern zum Salzachsee in Salzburg. Bei einem Spielplatz an der Glan machten sie Halt und sahen sich weitere Bikes an, die an einem Ständer abgestellt waren. Als sich das Duo an den Schlössern zu schaffen machten, kamen zwei Besitzer zurück und sprachen die Diebe an. Die 30-Jährige bedrohte daraufhin die Frau (50) und schlug dem Mann (48) mit einem Bolzenschneider auf die Beine, so dass er eine Wunde am Schienbein erlitt, die sogar im Spital behandelt werden musste.