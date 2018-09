„Darum will ich nicht älter als 76 Jahre werden“

„Es gibt für mich keine Gründe, warum man im Alter unnötig leiden sollte“

Jencquel erzählt, dass sie seit zehn Jahren freiwillig in ihrer Heimat für einen Verein arbeite, der Sterbehilfe in der Schweiz, wo dies erlaubt ist, organisiert. „Dort habe ich im Vorfeld viel mit todkranken, unglücklichen Menschen gesprochen. Doch leider ist es in Frankreich nicht gestattet, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Es gibt für mich keine Gründe, warum man im Alter unnötig leiden sollte“, so die Aktivistin, die erreichen möchte, dass sich die Gesetzeslage in ihrer Heimat ändert. „Aus einer aussichtslosen Lage befreit zu werden, das ist doch nicht töten“, meint Jencquel. „Wenn man einen Hund einschläfert, wird man das doch auch nicht als Mord bezeichnen.“