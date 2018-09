Flowtrails: Der „Next Level“

Über spektakuläre Natur-Single-Trails ist Bad Kleinkirchheim auch mit Feld am See verbunden. „Wir sind dabei, für die Biker am Feldsee eine eigene Biker-Lounge zu errichten, samt einem Seezugang“, erklärt Bürgermeister Erhard Veiter: „Nach dem kurzen Bad können die Biker mit dem Bus wieder zur Talstation der Bergbahn fahren und nochmals auf den Berg. Wir können den Urlaubern, die in Bad Kleinkirchheim und Feld am See wohnen, ein einzigartiges Berg-See-Erlebnis bieten.“