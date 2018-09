Matthew Perry: Nach Not-OP drei Monate im Spital

Der 49-Jährige kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Alkoholsucht, die zu seinen gesundheitlichen Problemen geführt haben könnten. So nahm er 1997 an einem 48-tägigen Programm in einer Entzugsklinik aufgrund einer Medikamentenabhängigkeit teil. Vier Jahre begab sich Perry erneut in den Entzug.