Nachbarin (25) bemerkte Brand eines Bauernhofes

Zu einem Großbrand in Laakirchen wurden am Sonntag gegen 3 Uhr Morgen neun Feuerwehren gerufen. Das Nebengebäude eines Bauernhofes stand in Flammen. Eine aufmerksame Nachbarin (25) entdeckte den Brand, weckte die Bewohner und alarmierte die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand!