Neuwahlen bei den Tiroler Feuerwehren

Immer mehr technische Einsätze

Betreffend der Einsätze stehen in der heutigen Zeit die technischen Einsätze an der Spitze der Statistik. „Dennoch waren es die Brandeinsätze, die unsere Mannschaften im Jahr 2017 am meisten gefordert haben. “Dass die technischen Einsätze, die immer mehr und immer interessanter werden, eine großes Thema sind, ergibt sich bereits aus der Zahl derartiger Vorkommnisse. Der Katastrophendienst ist nicht nur in Tirol, sondern auch österreichweit ein Thema. Hier gelte es, weiterhin Schwerpunkte in der Ausbildung zu setzen, so Hölzl: „Wir sind in der Landes-Feuerwehrschule in Telfs bestens aufgestellt. Hier gilt es, die Kräfte dorthin zu führen, wo es notwendig ist.“ Die Zahlen untermauern dies: Von 2013 bis 2017 wurden 1188 Lehrgänge mit 26.671 TeilnehmerInnen verzeichnet.