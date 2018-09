Manager krachte bei Rallye gegen Baum - und starb!

Im Fahrerlager war der in Tirol Wohnhafte, der in der Geschäftsleitung des Baby-Nahrungsherstellers Hipp tätig war, als besonnener Fahrer bekannt. Der Rallyesport war auch seine große Leidenschaft, immer wieder tauchte sein Name in der Staatsmeisterschaft auf. „Er ist direkt hinter mir in die Sonderprüfung gestartet. Als er nicht dahergekommen ist, habe ich mir schon gedacht, dass da etwas passiert sein muss“, sagte Kollege Kris Rosenberger.