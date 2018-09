SPÖ-Ausländerpapier: „Integration vor Zuzug“

Moderat im Ton, aber durchaus bestimmt in der Sache: So präsentiert sich das neue Integrations-, Migrations- und Asylkonzept der SPÖ, das am Donnerstag in den Gremien beschlossen wurde und die internen Diskussionen in diesen Bereichen dauerhaft beenden soll. Die Stoßrichtung des Papiers geht in Richtung des Prinzips „Integration vor Zuzug“, soll aber auch als Bekenntnis gesehen werden, die Zuwanderung zu begrenzen. Gefordert werden unter anderem Verfahrenszentren nahe Krisenregionen und an den EU-Außengrenzen sowie Arbeitsvisa für Länder, die bei der Rückführung kooperieren. Ein klares Nein der SPÖ kommt hingegen zur Regionalisierung der Mangelberufe-Liste, die von der Regierung diese Woche beschlossen wurde.