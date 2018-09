Bauern bekommen kein Geld für den Herdenschutz

Nein zur Förderung

‚Doch am Donnerstag kam das „Nein“ zu den geplanten Förderungen. Die Grünen sehen dabei die Volkspartei als größten Hemmschuh und unterstellen, dass die VP glaube, dass wieder ein „wolfsfreies Oberösterreich“ geschaffen werden kann. Vorerst wird es also keine separate Förderung für den - laut Bauern sehr aufwändigen und teuren - Herdenschutz in Oberösterreich geben.